Самолет S7, летевший в Екатеринбург, экстренно сел в Новосибирске

Самолет авиакомпании S7, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в порту отправления. Прежде он кружил над аэропортом Толмачево, вырабатывая топливо. По предварительной информации, у воздушного судна не убрались закрылки после взлета, и экипаж принял решение вернуться.

Никто из находившихся на борту Емbraer-170 пассажиров или членов команды не пострадал. Проверку проводит транспортная прокуратура.

Екатеринбург, Елена Сычева

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