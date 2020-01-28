Самолет S7, летевший в Екатеринбург, экстренно сел в Новосибирске

Самолет авиакомпании S7, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в порту отправления. Прежде он кружил над аэропортом Толмачево, вырабатывая топливо. По предварительной информации, у воздушного судна не убрались закрылки после взлета, и экипаж принял решение вернуться.
Никто из находившихся на борту Емbraer-170 пассажиров или членов команды не пострадал. Проверку проводит транспортная прокуратура.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 28.01.20
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