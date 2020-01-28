Коммерсант отдал сотруднице фонда капремонта 10 млн рублей за победу в конкурсах

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе, в котором фигурируют 37-летняя сотрудница Свердловского фонда капремонта и два предпринимателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, в 2016-2019 годах сотрудница фонда с помощью коммерсанта-посредника получила 10 млн 700 тысяч рублей от 47-летнего предпринимателя, который хотел получить преференции при заключении с Фондом договоров на капремонт в многоквартирных домах. В итоге он систематически побеждал в конкурсах Фонда и передавал его сотруднице от 3% до 5% от стоимости работ по заключенным договорам. Следствие установило, что благодаря подкупу подписание актов о приёмке выполненных работ всегда проходило без замечаний. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

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