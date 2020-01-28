Свердловские профсоюзы выйдут на митинг с требованием повысить зарплату

В субботу, 1 февраля, в Екатеринбурге состоится митинг в честь 102-летия профсоюзного движения в Свердловской области. На акцию приедут лидеры профсоюзных организаций из нескольких городов: учителя, медики, промышленники и работники других сфер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», митинг начнется в 12:00 на площади Труда. Помимо празднования участники поднимут наболевшие вопросы, в частности, повышение оплаты труда. Как сообщили агентству в пресс-службе Свердловской федерации профсоюзов, в регионе до 2021 года действует трехстороннее соглашение между профсоюзами, правительством области и региональным союзом промышленников и предпринимателей. Но федерация хочет добиться включения в этот документ дополнительного пункта о доведении средней заработной платы в Свердловской области до общероссийского уровня. Кроме того, организаторов митинга не устраивают существующие критерии спецоценки условий труда. Например, Свердловская федерация профсоюзов только через суд добилась сохранения льгот для водителей трамваев, так как федеральный закон о спецоценке не признавал их условия труда вредными.

Еще одна тема, которую профсоюзы могут поднять на митинге – сохранение социальных гарантий для трудящихся. «В прошлом году нам удалось отменить приказ федерального Минздрава. Суть была в том, что шахтеры и рабочие, имеющие дело с пылью, раньше имели право получить бесплатную путевку в санаторий, а потом лишились этой возможности. Через суд удалось отменить такое распоряжение», – рассказали в областной федерации профсоюзов.

Добавим, что общее количество участников митинга в Екатеринбурге станет известно после обработки всех заявок городских профсоюзов.

Екатеринбург, служба информации

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