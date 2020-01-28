СвЖД бьет тревогу: растет число погибших на железнодорожных путях

Свердловская железная дорога обеспокоена ростом несчастных случаев на путях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре СвЖД, в 2019 году поездами было травмировано 122 человека (в 2018 году – 111 человек), из них 71 человек погиб (в 2018 году – 68 человек). Основными причинами трагедий стали хождение по железнодорожным путям (118 случаев) и пересечение путей в неположенном месте. Кроме того, увеличилось число случаев детского травматизма. В 2019 году травмы на железной дороге получили 8 детей и подростков (в 2018 году – 6), трое из которых погибли.

Между тем для предотвращения несчастных случаев в границах Свердловской магистрали в 2019 году построено пять пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией на участках с интенсивным движением поездов: на станциях Ревда, Левшино, Талица, перегонах Кокшаровский – Камышлов, Тюмень – Войновка. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию еще четыре аналогичных перехода. Ведется работа и в местах несанкционированного пересечения железнодорожных путей. На перегонах Аппаратная – Шарташ (в черте Екатеринбурга) и Сургут – Силинский, на станциях Каменск-Уральский и Салым установлено оборудование, которое голосовым сигналом предупреждает людей об опасности, а световая индикация предупреждает машинистов о наличии человека на путях. СвЖД призывает граждан к повышенной бдительности и соблюдению правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Екатеринбург, служба информации

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