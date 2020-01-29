Санврачи посчитали, сколько раз в неделю свердловские школьники едят майонез

Свердловские школьники в буфетах зачастую отдают предпочтение не самым здоровым продуктам питания.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, это показало анкетирование, проведенное в 533 школах. Выяснилось, что дети едят недостаточно фруктов, а также молока и молочных продуктов: примерно три и четыре раза в неделю соответственно. При этом торты и пирожные школьники покупают в буфетах в среднем восемь раз в неделю, блюда с майонезом – также восемь, карамель и газированную воду – девять раз, фастфуд – десять раз в неделю.

Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что детям надо рассказывать о здоровом питании и подключать к этому родителей.

Кроме того, выяснилось, что 50% школьников питается три-четыре раза в день, четыре-пять раз в день питается 21% детей. 5% принимают пищу всего один-два раза в день.

Согласно областному закону бесплатное питание получают ученики начальной школы, дети-сироты, дети из многодетных семей. Школьники-инвалиды получают бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) за счет средств областного бюджета. В 2020 году на эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей.

Отметим, поручение к 2023 году обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальных классов было дано президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию РФ. Свердловская область реализует эту меру поддержки с 2013 года.

Екатеринбург, служба информации

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