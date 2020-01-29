В Красноуфимске лиса и кот подрались за еду с помойки (ВИДЕО)

В Красноуфимске местные жители стали свидетелями боя между дикой лисой и домашним котом. Драка произошла возле детского сада № 15. Внимание лисы привлекли мусорные пакеты, в которых она искала еду, там же гулял кот, который вынужден был бежать от соперницы. В итоге он взобрался на дерево, однако, по сообщению красноуфимцев, лиса все же укусила кота.

Отметим, зимой дикие животные нередко приходят в города в поисках пищи. «Не всегда лиса, которая пришла в город, – переносчик бешенства. Это можно понять по поведению. Бешеная лиса будет или чрезмерно агрессивна, или необычно ласкова. Если же она ведет себя обычно, то есть людей слегка опасается, ищет еду, то это абсолютно нормально, – рассказывала «Новому Дню» научный сотрудник екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова.

Лиса и кот дерутся за еду с помойки

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.20

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