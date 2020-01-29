«За жалобы на антисанитарию обвинили в крысятничестве», – мама школьников пожаловалась на травлю со стороны одноклассников (ФОТО, ВИДЕО)

Мама двух учеников школы № 142 в Горном Щите пожаловалась, что их травят одноклассники, – ей даже пришлось перевести детей на индивидуальное обучение. Женщина рассказала, что проблемы начались, когда она рассказала надзорным ведомствам и СМИ о плесени и крысах в школьной столовой. После ряда проверок учителя стали занижать оценки ее детям, а одноклассники начали угрожать расправой, – утверждает екатеринбурженка. В администрации школы заявляют, что уже попали под серию проверок и озвучили свою версию конфликта. Подробности – в нашем материале.

Мать обвинила школу в травле ее детей

У Марии Носковой в школе № 142 учатся сын и дочь. В ноябре прошлого года мать подростков обратилась в прокуратуру и СМИ, пожаловавшись на плесень и крыс в столовой. «Столовая была в ужасном состоянии, плесень на окнах. Дети находили под батареями мертвых мышей. Была прокурорская проверка и Роспотребнадзор. Школьную столовую отремонтировали после обращений», – вспоминает Мария.

Фото Марии Носковой, ноябрь 2019г.

В пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что нарушений по итогам нескольких проверок выявлено не было. Директор школы Наталья Обожина сегодня сообщила агентству, что не вполне уверена, что фото сделаны в помещениях этой школы – после публикации в школе была комиссия, которая обследовала все помещения и не обнаружила того, что запечатлено на фото.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области агентству рассказали, что по результатам ноябрьской проверки в школе № 142 были выявлены нарушения хранения пищевых продуктов и технологии их приготовления, а также подтвердился факт наличия грызунов на территории учреждения

На этой неделе местные СМИ вновь растиражировали новость о том, что в школе №142 есть плесень и грызуны. При этом издания использовании фотографии, которые были сделаны Марией еще в ноябре. Носкова объяснила «Новому Дню», что она в очередной раз привлекла внимание журналистов в связи с тем, что в образовательном учреждении началась травля её детей. «Началось гнобление учителями моих детей. Учитель русского языка не совсем корректно ведет себя. Она настроила не только весь класс, но и многих учеников против моих детей, назвав действия родителей, которые пишут жалобы, крысятничеством. Она отказывается от ведения данного класса, что подняло волну негатива. В детских чатах, где сидят школьники, предлагают собраться, принести биты и физически расправиться с моими детьми», – заявляет мама. Учительница русского языка и литературы Ольга Данилова на подобные обвинения отвечает, что это ложь.

С 21 января дети Марии перестали ходить в школу. По решению руководства учреждения они были переведены на индивидуальное обучение. Занятия эксклюзивно для них проводятся в местной библиотеке.

Директор школы № 142 Наталья Обожина сообщила «Новому Дню», что с декабря 2019 года Носкова требовала, чтобы руководство учреждения заменило трех преподавателей. Таким образом у класса поменяли учителя биологии. Такая же участь могла коснуться математика. Последняя претензия была направлена в адрес педагога русского языка и литературы. Но женщина сама отказалась вести у класса предмет во втором полугодии, так как занимается подготовкой будущих выпускников к экзаменам.

Руководство школы работает над тем, чтобы среди подростков не звучали негативные высказывания в адрес детей Марии. «Сейчас выстроено психолого-педагогическое сопровождение с обучающимися восьмого класса. Составлен план работы школьного психолога, заместителя директора по правовому регулированию. Ежедневно у меня происходит беседа с этим классом, пытаюсь посмотреть, какой настрой у детей. У них настрой доброжелательный, учатся, все хорошо», – дополнила Наталья Обожина. Она также добавила, что после очередной публикации ноябрьских фотографий школу ждет еще одна проверка надзорных органов.

Екатеринбург, служба информации

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