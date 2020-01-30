На Урале пьяные водители за год убили 124 человека, покалечили – 440

В Свердловской области в 2019 году произошло 333 ДТП по вине водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В этих авариях погибли 124 человека, 440 получили травмы разной степени тяжести. Одна десятая от всех «пьяных» аварий пришлась на тех, кто сел за руль в состоянии наркотического опьянения – в Свердловской области зарегистрировали 35 таких ДТП, погибли семь человек, еще 47 получили травмы.

В 2018-м на Урале произошло 347 аварий, совершенных пьяными автомобилистами. Погибли 98 человек, еще 532 получили травмы. Как и в прошлом году, за руль сели 35 наркоманов в состоянии измененного сознания, по их вине погибли пять человек и еще 49 получили травмы.

Добавим, что в прошлом году свердловская ГИБДД проводила регулярные рейды по выявлению пьяных за рулем – за 2019-й таких набралось 10 765 случаев, в 2 946 случаях водители отказались проходить медосвидетельствование. В 1 936 случаях гаишники задерживали тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения уже во второй раз.

Екатеринбург, Елена Сычева

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