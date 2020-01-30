Лаборатория Минобороны в Екатеринбурге оштрафована за грубые нарушения при работе с возбудителями инфекций

Лаборатория ФГКУ «1026 ЦГСЭН» Министерства обороны России, которая находится в Екатеринбурге, оштрафована на 75 тысяч рублей из-за грубых санитарных нарушений. Такое постановление принял Ленинский районный суд на основании протокола Роспотребнадзора. После обжалования решение подтвердил Свердловский областной суд.

Как сообщили в пресс-службе суда, в сентябре 2019 года сотрудники Роспотребнадзора провели плановую проверку лаборатории и обнаружили серьезные недочеты в государственном учреждении. В здании не было четкого разделения на «чистую» и «заразную» зоны. В помещении микробиологического отдела были облупившиеся потолки, окна и подоконники, а вентиляция не была оснащена фильтрами тонкой очистки. В «заразной» зоне не было боксов биологической безопасности II класса для работы с патогенными микроорганизмами. Проверяющие не смогли оценить эффективность обеззараживания биологических тестов, так как в лаборатории не было термовременного химического индикатора. К тому же сотрудники могли переносить инвентарь из «чистой» зоны в «грязную», при этом уборкой и мытьем лабораторной посуды занимался неквалифицированный работник.

«Выявленные нарушения влекут угрозу жизни и здоровью людей. В отношении ФГКУ «1026 ЦГСЭН» МО РФ был составлен протокол по ч.3 ст. 19.20 КоАП РФ за грубое нарушение требований лицензии, выданной лаборатории на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов 3-4 степени потенциальной опасности», – сообщили в ведомстве.

К моменту рассмотрения дела в районном суде лаборатория частично устранила нарушения. Этот факт повлиял на размер штрафа. Позднее юрист ФГКУ «1026 ЦГСЭН» пытался отменить постановление о штрафе в вышестоящей инстанции, но областной суд оставил решение в силе.

Екатеринбург, служба информации

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