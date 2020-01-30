В Екатеринбурге ищут девочку-подростка, которая ушла из дома с чемоданом (ФОТО)

Следователи Октябрьского района Екатеринбурга ищут 14-летнюю Хадисабону Юсупову, которая ушла из дома в переулке Вязовом 24 января, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, она жила с матерью и старшими сестрами, по предварительным данным, семья благополучная.

Приметы девочки: рост 150 см, среднего телосложения, волнистые темные волосы длиной ниже плеч, лицо овальное, брови прямые темные, на правой брови шрам.

На момент исчезновения была одета в удлиненную синюю куртку с капюшоном без меха, черную кофту, черные легинсы, белые кроссовки на шнуровке. С собой она взяла пластмассовый чемодан коричневого цвета на колесиках.

Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении девочки или об обстоятельствах её исчезновения, с просьбой позвонить по телефону в Екатеринбурге: 8(343) 261-42-27 либо по линии «02».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.01.20

Пингвинов с площади 1905 года вывезут на склад. / Владелец аттракционов в ЦПКиО подал в суд на парк. / Лаборатория Минобороны в Екатеринбурге оштрафована за грубые нарушения при работе с возбудителями инфекций. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»