Под Верхней Салдой иномарка врезалась в товарный поезд – пострадали женщина и ребенок

В Свердловской области проводится проверка обстоятельств аварии, которая случилась накануне на железной дороге близ Верхней Салды.

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, 29 января днем автомобиль «Тойта Камри» выехал на железнодорожный переезд на красный свет светофора и столкнулся с проходящим грузовым поездом. За рулем была 29-летняя женщина. В салоне на заднем пассажирском сиденье находились еще два человека – 42-летняя женщина и 9-летний ребенок. При столкновении они получили травмы и были госпитализированы, сейчас пострадавшие находятся в ЦГБ Верхней Салды.

По данным свердловской Госавтоинспекции, женщина-пассажир получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Девятилетний мальчик – сотрясение, ушибы и ссадины лица. Сотрудники ГИБДД установили, что пассажиров забирала с железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле их родственница, чтобы отвезти в поселок Свободный. Сама она не пострадала в аварии.

Следователи начали процессуальную проверку в отношении машиниста поезда на соблюдение безопасности движения. Также была опрошена локомотивная бригада. В ведомстве отмечают, что железнодорожный переезд, где случилось ДТП, был оборудован звуковой и световой сигнализацией.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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