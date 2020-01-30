На Урале прошел детский фестиваль «Город своими руками» (ФОТО)

На Урале прошел детский фестиваль «Город своими руками» организатором которого выступила компания ЕВРАЗ. В рамках фестиваля школьники Нижнего Тагила и Качканара представили 17 социальных проектов для улучшения жизни их городов.

Участники «Детского Форсайта» в Нижнем Тагиле

Как рассказали в ЕВРАЗе, масштабные мероприятия прошли в Нижнем Тагиле и Качканаре и собрали более 1000 школьников и педагогов, местных предпринимателей, представителей администраций городов, ЕВРАЗа и Фонда социальных инвестиций. Ребята организовали интерактивные площадки, в игровой форме рассказали о своих проектах, провели для гостей мастер-классы и викторины, пели и играли на гитаре, делали аквагрим, устраивали флешмобы. Каждая команда подготовила творческий номер и получила сувениры и благодарственные письма.

Команда «Детского форсайта» Валериановской школы

«Наша компания реализует много программ на территориях присутствия, одна из важнейших – «ЕВРАЗ – детям», – отметил руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрей Клименко. – Нам важно, чтобы дети, которые растут в наших уральских и сибирских городах, проявляли социальную активность. А мы им поможем реализовать инициативы, подскажем и покажем, как это можно сделать».

На «Детском форсайте» в Качканаре дети пели песни о своем городе

«Пусть ваши проекты продолжают жить, пусть выходят на федеральный уровень и о них узнает вся страна», – обратился к ребятам генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

«Приятно осознавать, что наша молодежь предлагает решения, как улучшить жизнь в городе, – сказал заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. – К нам обращались ребята, и мы всегда шли им навстречу».

Участницы проекта «Детский форсайт» из школы № 45, Нижний Тагил

«В самом начале я пытался рассказать ребятам, как себя вести, куда лучше обращаться, как лучше компоновать проекты. Но потом понял, что не надо заставлять их двигаться по моему пути, нужно помочь выбрать свой», – рассказал о своем участии в проекте заместитель главы Качканара Кирилл Касимов.

В проекте на Урале участвовало около 150 школьников из Нижнего Тагила и Качканара и 20 педагогов. Дети сумели привлечь 45 партнеров для своих проектов. Благодаря проекту в городах появились арт-подъезды, краеведческие квесты, были установлены познавательные стенды у мостов Тагила, вышли сборники игр для детей дошкольного возраста, проведены бесплатные мастер-классы по рисованию, танцам и йоге для пенсионеров, облагорожены парки культуры и мемориалы памяти.

Участницы проекта «Детский форсайт» из школы № 81, Нижний Тагил

В рамках проекта для школьников было организовано 10 обучающих тренингов и мастер-классов, лидеры проекта съездили на специализированную смену в международный детский центр «Артек», а в феврале дети поедут на двухдневный образовательный тур в Ельцин-центр.

Нижний Тагил, Качканар, служба информации

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