В Нижнем Тагиле катафалк с покойным врезался в КамАЗ (ФОТО)

В Нижнем Тагиле сегодня днем произошло ДТП с участием автомобиля местной похоронной службы. Около половины второго дня на проспекте Космонавтов машина, которая перевозила гроб с покойным, врезалась в КамАЗ.

Информацию о происшествии «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Мерседес допустил наезд на КамАЗ, который стоял на проезжей части с целью ремонта. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля ритуальной службы получили травмы, они были доставлены в ЦГБ № 2 Нижнего Тагила», – сказали агентству в Госавтоинспекции. По сообщению местных СМИ, на место прибыл другой автомобиль похоронщиков, чтобы забрать гроб с телом и доставить его к месту назначения.

Нижний Тагил, Елена Сычева

Нижний Тагил. Другие новости 30.01.20

Из-за драки лисы с котом в Красноуфимске могут ввести карантин по бешенству. / В Екатеринбурге отменили акцию по раздаче медицинских масок, чтоб не сеять панику. / «У меня брали явку под давлением», – обвиняемый в жестоком убийстве инвалида о своем приговоре (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»