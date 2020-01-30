Полиция задержала трех слесарей, которые украли из банковских ячеек $2,6 млн

Полицейские задержали группировку уральских слесарей, которые похитили $2,6 млн из банковских ячеек. По предварительным данным, злоумышленники использовали поддельные документы для заключения договоров аренды нескольких ячеек в кредитных организациях. Затем с помощью пластилина они снимали слепки ключей, которые использовали для изготовления дубликатов. В дальнейшем слесари проверяли индивидуальные банковские сейфы, от которых у них были копии ключей, и похищали содержимое.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в Москве и Екатеринбурге задержаны трое подозреваемых, в том числе их лидер. При обысках по местам их проживания изъяты 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей. Также обнаружены заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев. В настоящее время установлены обстоятельства двух хищений денежных средств, совершенных задержанными. Предварительная сумма материального ущерба превысила 2,6 миллиона долларов США. Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.01.20

В Нижнем Тагиле катафалк с покойным врезался в КамАЗ (ФОТО). / Из-за драки лисы с котом в Красноуфимске могут ввести карантин по бешенству. / В Екатеринбурге отменили акцию по раздаче медицинских масок, чтоб не сеять панику. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»