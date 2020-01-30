«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» под музыку уральского рока

Домашняя серия «Автомобилиста» завершилась драматичной победой над минским «Динамо». Екатеринбуржцы смогли обыграть соперника только в овертайме со счетом 6:5.

Матч в КРК «Уралец» сегодня проходил в особенной атмосфере. В хоккейном клубе с размахом отметили День уральского рока – на протяжении всей игры на арене звучали песни свердловских рокеров, а в перерывах перед болельщикам выступил бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов. Хоккеисты тоже не остались в стороне и вышли на лед в джерси с ретро-логотипом «Автомобилиста» из 80-х. Поначалу игра складывалась в пользу хозяев. «Автомобилист» уверенно доминировал, и уже на 11 минуте Анатолий Голышев с передачи Павла Дацюка забросил первую шайбу. На старте второго периода екатеринбуржцы позволили себе немного расслабиться, и тут же поплатились за это. Сначала Евгений Ковыршин сравнял счет, а затем отличился Александр Павлович, причем «Динамо» играли в этом момент в меньшинстве. Проигрывая 1:2, игроки «Автомобилиста» успели быстро прийти в себя, и на 31-й минуте Андрей Обидин снова восстановил равенство на табло, а спустя меньше минуты Джефф Плэтт вновь вывел уральцев вперед. Третий период напоминал качели – команды поочередно забивали голы, вырываясь вперед. В составе «Автомобилиста» отметились Михаил Мамкин и Рафаэль Батыршин, голы за «Динамо» забивали Андрей Костицын и дважды Михаил Стефанович.

При счете 5:5 игра продолжилась в овертайме, где уральский клуб снял все вопросы в первой же атаке – победную шайбу забросил Анатолий Голышев.

«Матч был очень интересным, «Динамо Минск» показали очень агрессивную игру и в обороне, и в атаке. Они довольно хорошо выходили из-под прессинга. Мы допустили две грубейшие ошибки, которые соперник тут же использовал. Потом была небольшая нервозность у наших игроков. Но команда верила в себя, мы шли до конца, и даже в овертайме было видно, что команда заряжена на победу», – прокомментировал итоги встречи главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Добавим, что сегодня ворота «Автомобилиста» вновь защищал Леонид Фомин, в третьем периоде его заменил Владимир Галкин. Возвращение основного голкипера Якуба Коваржа ожидается во время выездной серии екатеринбургского клуба.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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