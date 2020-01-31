Движение по переулку Центральный рынок закроют на неделю

ООО «Форум сити» закроет движение транспорта по переулку Центральный рынок в Екатеринбурге с 3 по 10 февраля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, это необходимо в связи с проведением работ по устройству инженерных сетей. На этот период движение транспорта будет направлено по улицам Шейнкмана, Малышева, Сакко и Ванцетти, Радищева.

После окончания земляных работ ООО «Форум сити» восстановит элементы нарушенного благоустройства. Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения.

Екатеринбург, служба информации

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