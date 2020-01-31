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Пятница, 31 января 2020, 13:10 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге эвакуируют ТЦ «Фан Фан» (ФОТО)

В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Фан-Фан» на улице Ясной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в здании сработала пожарная сигнализация, на место прибыли пожарные, проводится проверка, людей эвакуируют. Сколько именно человек вывели из ТЦ – пока неизвестно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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