Вениамин Голубицкий: «Дыхание науки и культуры должно повсеместно ощущаться в Академическом районе» (ФОТО)

Сегодня в Институте металлургии УрО РАН президент ГК «КОРТРОС» (правопреемник ГК «РЕНОВА-СтройГруп», в Екатеринбурге ведет застройку Академического района) Вениамин Голубицкий и председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству. Как передает корреспондент РИА «Новый День», цель взаимодействия – создание условий для развития научных исследований, инновационной деятельности и профессионального образования на территории микрорайона Академический. Документ рамочный, он закрепляет многие уже существующие наработки сторон и открывает широкие перспективы для сотрудничества. Итогом, по мнению сторон, должно стать создание полноценного наукограда.

«Район называется «Академический», и само его название побуждает нас сотрудничать с академией наук, – сказал Вениамин Голубицкий во время церемонии подписания. – Район молодежный, в нем много семей с детьми, и нам бы очень хотелось, чтобы в наших школах с самого начала направленность подрастающего поколения была связана с ориентацией на науку, высококвалифицированный труд. Это задача, стоящая сейчас не только перед нами, но и перед всей страной». Он добавил, что Академический, который уже скоро станет восьмой административной единицей Екатеринбурга, будет не просто районом – он будет обладать совершенно особыми социальными, средовыми характеристиками. «Дыхание науки и культуры должно повсеместно ощущаться в Академическом», – образно обрисовал президент ГК «КОРТРОС». Позже он пояснил журналистам, что соглашение предусматривает сотрудничество в вопросах бразования и профориентации: дети в школах Академического имеют возможность с раннего возраста общаться с представителями науки. ГК «КОРТРОС», со своей стороны, считает своим долгом помочь УрО РАН с решением вопроса обеспечения молодых ученых жильем и формированием материально-технической базы. «Пусть где работают, там и живут – это современный подход, позволяющий сохранить энергию для работы», – пояснил Голубицкий. Кроме того, ведутся переговоры об открытии в Академическом филиала «Сколково».

Председатель УрО РАН Валерий Чарушин заявил, что для ученых это – действительно важный день. Он рассказал, что сейчас на территории района находится семь научных организаций, а дальнейшее строительство района придаст импульс развитию академических институтов. Также в планах сторон – закрепить школы района за конкретными институтами с целью дальнейшей профориентации. Соглашение между ГК «КОРТРОС» и УрО РАН будет, помимо прочего, способствовать созданию рабочих мест. По словам Чарушина, только в прошлом году в УрО РАН появилось 250 мест для молодых ученых. Вениамин Голубицкий добавил, что в процессе реализации соглашения рабочих мест появится еще больше, в том числе в сфере обслуживания, здравоохранения, дошкольного и школьного образования.

Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ – Академическое» Виктор Кривошеин добавил, что в районе построено уже более миллиона квадратных метров жилья, и теперь необходимо дальнейшее развитие и новые идеи по развитию территории. В частности, он анонсировал в ближайшее время строительство в Академическом «детского технопарка» – Кванториума. Посещать его дети района смогут бесплатно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Самен Саливанчук

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