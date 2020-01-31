С 1 февраля на таможнях будут спрашивать о происхождении больших сумм в валюте

С 1 февраля 2020 года меняются правила перемещения крупных сумм в наличной валюте. Пассажиры международных авиарейсов будут обязаны предъявлять документ о происхождении денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского таможенного управления, при перемещении наличной валюты на сумму свыше 100 тысяч долларов США пассажир помимо таможенной декларации обязан представить таможенному инспектору документ, подтверждающий происхождение валюты. Это могут быть банковские выписки, справки форм 2-НДФЛ и 3-НДФЛ с отметкой налогового органа, решения судов, а также нотариальные документы о вступлении в наследство.

Эти правила распространяются на все страны, входящие в Евразийский экономический союз.

По данным таможенной статистики, в прошлом году в уральских аэропортах пассажиры задекларировали 1,3 млрд рублей. Порядка 600 человек перемещали наличность по правилам. Еще 213 попытались эти правила нарушить, и в итоге привлечены к административной ответственности (двое – к уголовной).

«В прошлом году средняя сумма при письменном декларировании валюты составляла 40 тысяч долларов США. При этом ежемесячно 1-2 человека перемещали наличную валюту свыше 100 тысяч долларов США», – прокомментировал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин.

Екатеринбург, служба информации

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