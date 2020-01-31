На Уралмаше будут эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко заявил о новом методе борьбы с припаркованными автомобилями, которые мешают уборке снега на улицах. По словам руководителя, со следующей недели такие машины будут увозить эвакуаторы. К работе привлечены инспекторы ДПС.

«На официальном сайте администрации района будут публиковаться списки улиц, на которые выйдет уборочная техника и люди. На самих улицах заранее будут установлены предупреждающие знаки. Будет дано достаточно времени, чтобы узнать о грядущей уборке и не оставлять свои машины в указанное для уборки время на длительную стоянку. Тех, кто не уберет свой транспорт с пути уборочной техники, ждет визит на штрафную стоянку», – написал Роман Кравченко в фейсбуке.

Глава района подчеркнул, что предпринимаемые меры – не репрессии, а забота об удобстве и безопасности горожан. Поэтому Кравченко просит всех жителей Уралмаша и Эльмаша внимательнее следить за информацией об уборке снега и соблюдать правила парковки.

Напомним, ранее чиновники администрации города ограничивались только предупреждениями в адрес водителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.01.20

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