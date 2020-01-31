В Нижнем Тагиле ищут подозреваемого в педофилии (ФОТОРОБОТ)

Полиция и следователи Нижнего Тагила устанавливают личность мужчины, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении малолетней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, злоумышленник напал на школьницу еще 3 января, около 14:30, в подъезде одного из домов по улице Матросова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ. Сотрудники угро изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе школы № 56 по улице Гвардейской, которые зафиксировали жертву преступления и подозреваемого. Со слов девочки специалист нарисовал портрет напавшего на нее мужчины.

Приметы: на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, темно-русые волосы, лицо овальное. Был одет в темно-синие джинсы, черный короткий пуховик, туфли и вязаную шапку.

Сотрудники правоохранительных органов просят возможных очевидцев, проходивших в это время по улице, проезжавших на машине, а также тех, кто может опознать мужчину, обращаться в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: (3435) 97-60-02 либо на линию «02», или в отдел полиции № 19 по телефону (3435) 97-69-31.

Нижний Тагил, служба информации

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