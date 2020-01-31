По результатам опроса екатеринбуржцев в 2021 году благоустроят дендропарк на Мира

Администрация Екатеринбурга подвела итоги голосования по отбору общественной территории, подлежащей первоочередному благоустройству в 2021 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в десятидневном голосовании на официальном сайте города приняли участие 128 273 екатеринбуржца. В итоге победителем стал дендрологический парк-выставка в районе улиц Мира – Софьи Ковалевской: 100 053 голоса (78 % от общего количества). Второе место у летнего парка «Уралмаш» (21 165 голосов), а тройку замкнула набережная реки Ольховки, от пешеходного моста до улицы Готвальда: 5 516 голосов. Четвёртое место досталось саду имени Ф. Энгельса – за него высказались 1 539 горожан.

Таким образом, дендрологический парк-выставка в районе улиц Мира – Софьи Ковалевской будет включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2021 год.

Екатеринбург, служба информации

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