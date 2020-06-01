В МФЦ Свердловской области сбой – невозможно попасть в личный кабинет и записаться на услугу

Пользователи портала госуслуг пожаловались на сбой в работе личного кабинета Многофункционального центра Свердловской области. Как передает корреспондент «Нового Дня», из-за коронавируса записаться на получение государственных услуг в МФЦ «Мои документы» можно лишь с помощью сайта. Для этого нужно пройти авторизацию с помощью учетной записи на «Госуслугах», однако сайт свердловского МФЦ выдает ошибку 404 – зарегистрироваться на нем нельзя, то есть получить услугу фактически невозможно.

Справочная линия МФЦ Свердловской области тоже работает с перебоями. Автоинформатор говорит: «Все соединительные линии заняты» и, не предлагая подождать освободившегося оператора, обрывает звонок. Те, кому удалось дозвониться, отмечают, что в очереди ожидающих ответа специалистов call-центра более 30 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

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