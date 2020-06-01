В Асбесте задержали вооруженных грабителей, напавших на сторожа автостоянки

Полицейские Асбеста по горячим следам задержали двух молодых людей, подозреваемых в нападении на сторожа автостоянки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, местные жители вызвали полицию, когда увидели, что на автостоянке у дома по улице Махнева неизвестные бьют сторожа. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что у пострадавшего под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили сотовый телефон стоимостью более 25 тысяч рублей.

Нападавших вычислили и задержали по горячим следам. Ими оказались ранее судимые за кражи, грабежи и хранение наркотиков неработающие молодые люди, 1987 и 1986 года рождения. В момент задержания они были пьяны и попытались избавиться от короткоствольного оружия, изготовленного самодельным способом и пригодного для стрельбы патронами калибра 5,6 мм. Оно направлено на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Один из подозреваемых находится под стражей, в отношении второго избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Асбест, Елена Владимирова

Асбест. Другие новости 01.06.20

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