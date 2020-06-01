Соседи Куйвашева пожаловались ему на шум по ночам – теперь у дома будут круглосуточные полицейские патрули

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отреагировал на анонимное сообщение своих подписчиков в инстаграме, которые пожаловались на шум по ночам, из-за которого не получается уснуть. «Мы не можем спать ночами: у «Космоса» музыка и мотоциклы. В полицию Железнодорожного района приходится звонить по два-четыре раза за ночь. Приезжает патруль, все стихает на 15 минут и начинается заново», – говорится в жалобе.

По удивительному совпадению, на шум пожаловались жители многоэтажки на улице Николая Никонова, 18. Дом находится совсем рядом с элитной высоткой, где живет сам губернатор Евгений Куйвашев – у него квартира в доме на Николая Никонова, 4. Теперь район будет патрулировать полиция – причем круглосуточно и как минимум до конца лета. Об этом заявил сам губернатор. «Поручил заместителю губернатора Азату Салихову проработать этот вопрос с начальником УМВД по Екатеринбургу, рассмотреть возможность размещения по этому адресу постоянного дежурного патруля, во всяком случае, на летний период»,– отметил губернатор.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

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