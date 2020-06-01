Свердловские алиментщики задолжали своим детям 3,5 млрд рублей

В Свердловской области нерадивые родители задолжали своим детям 3,5 млрд рублей по алиментам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей, детский омбудсмен региона Игорь Мороков. «Уже 3,5 млрд рублей должны нерадивые папы и мамы своим детям. А это значит, что ребенок не может ходить в интересной и красивой одежде, посещать какие-то кружки», – сказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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