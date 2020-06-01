Камера в Висимском заповеднике снова поймала танцующего медведя (ВИДЕО)

Видеоловушка, которая установлена в Висимском заповеднике, снова поймала в кадр знаменитого танцующего медведя Ферапонта. Он пришел почесаться спиной о дерево.

Танцующий медведь

Сотрудники обратили внимание на то, что медведь выглядел необычно. «Чесал о дерево спину натуральный Ферапонт, но в какой-то светлой манишке, а точнее – жилетке! Рыжая голова, темные, почти черные, конечности, размеры, походка… Похоже, зверь «не снял» своего зимнего наряда», – предположили в заповеднике.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

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