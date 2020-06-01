В самолет – только в масках: «Уральские авиалинии» сообщили о новых правилах для пассажиров

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 июня вводит новые правила обслуживания пассажиров на борту. Санитарные требования были разработаны Министерством транспорта РФ совместно с Роспотребнадзором. По новым правилам клиенты допускаются в самолет только в медицинских масках. Их не рекомендуется снимать в течение всего полета. На рейсах длительностью более трех часов бортпроводники будут раздавать новые маски для замены. На всех воздушных суднах есть достаточное количество средств индивидуальной защиты, подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

При посадке на рейс у всех пассажиров будет измеряться температура тела бесконтактным способом. Каждый клиент также получает индивидуальный комплект антисептических салфеток. При посадке и высадке из самолета должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5-2 метра.

«Просим принять во внимание, что пассажирам без масок и с повышенной температурой тела в перевозке может быть отказано. Данные меры являются временными и введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Они будут поэтапно смягчаться вплоть до возвращения к обычному режиму пребывания и обслуживания», – говорится в сообщении «Уральских авиалиний».

Напомним, ранее Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям продавать места в салоне только в шахматной порядке, таким образом, самолеты заполнялись бы только на 50%. Но против такого требования выступили Минтранс и Росавиация. К концу мая ведомства согласовали позицию, и в новых рекомендациях для авиакомпаний больше нет лимита по заполнению салонов самолетов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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