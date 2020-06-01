Тепло вернется в Екатеринбург к выходным

Дождливая и холодная погода не задержится в Екатеринбурге надолго. Гидрометцентр России прогнозирует потепление уже к концу этой недели. Самым холодным днем станет вторник – завтра воздух прогреется только до +14 градусов, будет дождливо. Ночью похолодает до +6 градусов.

Уже в среду и четверг выглянет солнце, хотя возможна небольшая облачность, столбики термометров поднимутся до отметки +17 градусов. Однако по ночам сохранится прохладная температура – до +6…+7 градусов. В пятницу синоптики обещают потепление до +20, в субботу – до +22, в воскресенье – до +23 градусов. С начала следующей недели может вернуться жара до +26.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

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