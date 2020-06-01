Полицейские на газоне поймали закладчика с 76 дозами

Екатеринбургские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в приготовлении к сбыту наркотиков в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, глубокой ночью на улице Седова в Екатеринбурге наряд ППС заметил гражданина, который что-то искал на газоне. Подобное поведение вызвало у полицейских подозрения. Сотрудники ДПС подошли к мужчине и поинтересовались, что он тут делает. Вразумительного ответа гражданин дать не смог. Тогда полицейские напрямую спросили, есть ли у него запрещенные предметы или вещества, на что тот ответил утвердительно. У молодого человека были изъяты 2 сотовых телефона и 69 свертков порошкообразного вещества, завернутых в изоленту. Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла еще 7 свертков, которые он успел заложить на территории Железнодорожного района. Установлено, что в свертках был героин общей массой более 10 граммов.

Задержанный оказался двадцатилетним ранее не судимым жителем Первоуральска. В отделе полиции он признался, что по месту его жительства в Екатеринбурге лежит еще больше наркотиков. При осмотре квартиры полицейские нашли еще 607 граммов героина. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Максимальное наказание за это составляет от 10 до 20 лет лишения свободы. До решения суда молодой человек помещен под стражу.

Екатеринбург, Первоуральск, Елена Владимирова

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