В Екатеринбурге многоквартирник затопило с 1 по 9 этаж (ВИДЕО)

Минувшей ночью один из многоквартирников затопило во время ночной грозы с ливнем. Речь идет о доме на Тверитина, 17. Его жители стали свидетелями того, как подъезд заливает водой с 1 по 9 этаж. Вода сочилась по стенам и даже через щиты, за которыми находилось электрооборудование. Вода попала и в квартиры.

Многоэтажку затопило во время ливня

От разбушевавшейся ночью непогоды в доме пострадал целый подъезд. Как сообщают жильцы, на чердаке в их подъезде нет сетей водоснабжения и отопления, потому предполагают, что на крыше образовалась брешь.

Здание обслуживает ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». Мы направили запрос коммунальщикам, чтобы они рассказали о причинах потопа. В управляющей компании на данный момент не прокомментировали ситуацию.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

Полицейские на газоне поймали закладчика с 76 дозами. / Тепло вернется в Екатеринбург к выходным. / Назван лидер по заболеваемости коронавирусом в УрФО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»