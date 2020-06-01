37% заболевших на Урале – свердловчане

Свердловская область внесла самый большой вклад в статистику по числу заболевших коронавирусом с Уральском федеральном округе. 37% выявленных случаев зарегистрированы именно в этом регионе. Месяцем ранее доля свердловчан в общем числе зараженных была еще выше – 48%. Об этом «Новому Дню» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На втором месте по числу заболевших – Челябинская область. Причем к 1 апреля на ее долю приходилось 30% выявленных в УрФО случаев, а на 31 мая – 19%.

На третьей строчке Ханты-Мансийский автономный округ – на 1 апреля в регионе было 12% от всех заболевших в УрФО, теперь – 16%.

В Тюменской области месяц назад было зарегистрировано 9% заболевших от общего числа по Уралу, а к 31 мая показатель поднялся до 11%.

На 1 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе вообще не было выявлено случаев заболевания коронавирусом, а к концу прошлого месяца доля заболевших составила 16%.

Наконец, на 1 апреля от всех заболевших коронавирусом на Урале лишь 1% был в Курганской области, сейчас этот показатель вырос до 2%.

«В общей сложности на 1 апреля в регионах Урала было выявлено 2,5% заболевших от общего числа по России. К 31 мая показатель увеличился до 3,7%», – уточнили в ИЦК.

Добавим, что еще 2 месяца назад на Урале было выявлено всего 69 случаев заболевания, а теперь, к 31 мая, цифра выросла до 14 924.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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