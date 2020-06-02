Депутаты ЕГД отчитались о доходах: от 172 тысяч до 108 млн рублей на семью

Депутаты Екатеринбургской городской думы опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2019 год. Самый обеспеченный депутат оказался богаче самого бедного в 346 раз. Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый большой доход задекларировал депутат Дмитрий Николаев, учредитель УЖК «Ардо» – 59,4 млн рублей. Он владеет квартирой в 93 кв м и машиноместом. Супруги у него нет, но есть два несовершеннолетних ребенка, в собственности у которых на двоих квартира площадью 58,6 кв м.

Самой обеспеченной супружеской парой в ЕГД по итогам 2019 года оказалась семья депутата Алексея Вихарева, адвоката по профессии. Сам народный избранник задекларировал доход в 55,6 млн рублей, его супруга – 52,6 млн рублей. У Алексея Вихарева ни недвижимости, ни автомобилей, согласно декларации, нет. В собственности у супруги – две квартиры (337 и 158 кв м), четыре машиноместа и два автомобиля Land Rover Range Rover. Другой депутат Вихарев, Григорий, существенно отстал от брата – его доход только 1,15 млн рублей, его супруги – 4,5 млн рублей. У Григория Вихарева в собственности четвертая доля земельного участка, жилого дома и квартира. У его супруги – земельный участок 1500 кв м, квартира, машиноместо, нежилое помещение и автомобиль Land Rover Range Rover.

На втором месте в семейном зачете – бывший вице-мэр по строительству, а сейчас – гендиректор компании «ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий. Он в прошлом году заработал 33,3 млн рублей, супруга внесла в семейный бюджет еще 20 млн рублей. На нее же записаны земельный участок, дом, квартира, гараж и автостоянка. Депутат Крицкий – единственный в гордуме, кто ездит на автомобиле марки «Ягуар». А вот «Лексус», которым он владел год назад, из декларации исчез.

Депутат Александр Колесников, руководитель УК «РЭМП Железнодорожного района», задекларировал доход в 29,1 млн рублей, земельный участок, квартиру и «Тойоту Камри». А вот доход его супруги составил за год всего 2243 рубля.

Доходы остальных депутатов Екатеринбургской гордумы и членов их семей не превышают шести миллионов рублей. Председатель ЕГД Игорь Володин в прошлом году заработал 3,5 млн рублей. Из недвижимости у него только гаражный бокс, из движимого имущества – Тойота Лэнд Крузер. В пользовании у спикера две квартиры – 79 и 99 кв м. Жены у него, согласно декларации, нет. У двух несовершеннолетних детей в пользовании две квартиры – 43 и 99 кв м. Самый низкий доход – у депутата Андрея Пирожкова (КПРФ) – 172 500 рублей за год.

Напомним, самым богатым народным избранником по итогам 2018 года был владелец ТЦ «Омега» Владимир Смирнов, заработавший почти 116 миллионов рублей. В 2019 году Смирнов перешел из городской думы в областное заксобрание, заменив Игоря Володина, который, напротив, был избран в гордуму и стал ее председателем.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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