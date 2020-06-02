В Екатеринбурге считают оснащение школ КПП и противотаранными устройствами избыточным

Оснащение всех крупных екатеринбургских школ контрольно-пропускными пунктами и противотаранными устройствами очень дорого обойдется бюджету и, возможно, является избыточной мерой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал сегодня на заседании комиссии ЕГД по безопасности жизнедеятельности населения замначальника департамента образования Михаил Ладейщиков. Он пояснил, что такие требования установлены Федерацией и должны быть выполнены к 2021 году, но это требует огромных денег.

«У нас с вами вступает в силу закон, который обязывает все школы первой категории (те, где в случае теракта может пострадать более 1 100 человек, – прим. ред.) к 2021 году оснастить КПП, противотаранными устройствами. Я считаю, что это избыточная история. Сейчас департамент ведет переписку с министерством общественной безопасности и нашим минобром, чтобы они составили письмо в Москву. Если это требование не отменить, я должен буду во всех крупных школах ставить КПП и противотаранные устройства. Я даже не очень представляю, как они выглядят, это что-то вроде противотанковых ежей? Я извиняюсь, но большего бреда в школах придумать сложно. Я считаю, что это избыточные требования, и если мы будем это делать, то огромные деньги уйдут на не самые, может быть, необходимые мероприятия», – заявил Ладейщиков.

Его поддержал председатель комитета административных органов администрации Евгений Клюжин, который добавил, что все школы разные, все площадки разные, в некоторых выход с территории идет прямо на проезжую часть, и выполнить все эти требования будет физически невозможно. Представители администрации считают, что к каждой школе следует подходить индивидуально, и имеет смысл донести эту позицию до региональных и федеральных властей.

Председатель комиссии, герой России Сергей Воронин, отчасти согласился с ними, отметив, что если выполнить все эти требования, то «наши школы будут защищены лучше, чем исправительные учреждения для несовершеннолетних». Он также предположил, что повышение квалификации школьных охранников может быть не менее эффективно, чем повсеместная установка КПП.

По итогам дискуссии комиссия решила подготовить обращение по этой проблеме к председателю ЕГД Игорю Володину, чтобы он, в свою очередь, обратился в заксо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.06.20

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