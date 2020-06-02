В главной больнице области карантин в 18 отделениях – военные начали дезинфекцию

В Свердловской областной клинической больнице № 1 на карантин закрыты 18 из 59 отделений, сообщили в департаменте информполитики региона. Дезинфекцию там проводит мобильный расчет оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа. «К работам были привлечены подготовленные военнослужащие в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обработка производится с задействованием индивидуальных дегазационных комплектов», – сказали в ДИПе.

После получения разрешений Роспротребнадзора отделения ОКБ №1 смогут постепенно возвращаться к штатной работе. При этом несколько отделений пока останутся закрытыми.

Всего в Областной клинической больнице, по данным департамента информполитики, заразились 43 сотрудника. Ранее, отвечая на вопрос «Нового Дня» о числе заболевших в медучреждении, в оперштабе сказали, что это «несколько человек». «Пути заражения различны, случаи зафиксированы в разное время в различных структурных подразделениях. По данным руководства больницы, кадровая обеспеченность медучреждения, несмотря на болезнь некоторых работников, а также на то, что часть персонала находится в плановых отпусках, не вызывает опасений», – заверили там.

Напомним, что на прошлой неделе всех зараженных перевели в «ковидные» больницы, а профильных пациентов перегоспитализировали в другие медучреждения. Например, пациентов хирургии переводили в ГКБ № 14. Сама Областная клиническая больница была закрыта на прием больных, что тревожило специалистов здравоохранения, так как ОКБ № 1 – крупнейшее в регионе учреждение, где собраны специалисты разных отраслей медицины. «В ОКБ оказывают высокотехнологичную медпомощь, и сейчас регион остается без нее. В том числе – частично без помощи для онкобольных. Медицина захлебнулась. На совещании решают, как выдавать информацию – это скандал федерального масштаба, и данные долго скрывать не получится», – говорил источник агентства в минздраве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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