В Свердловской области похолодает до -2

В некоторых районах Свердловской области ночью и утром 3-4 июня ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в связи с этим возможны повреждения сельскохозяйственных культур. Садоводам рекомендуется принять меры для защиты садовых насаждений и огородных культур. Также в период похолодания гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности при использовании печного отопления, электронагревательных приборов и газового оборудования. Во избежание простудных заболеваний следует теплее одеваться.

По данным ФГБУ «Уралгидрометцентр», ночные заморозки ожидаются также в Челябинской области и Пермском крае.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.06.20

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