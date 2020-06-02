С чем стартовала кампания по Конституционному плебисциту: мнения экспертов

Накануне президент Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, через неделю после парада Победы. «Новый День» опросил экспертов, удачна ли эта дата, и с какими настроениями избиратели пойдут на участки. Мнения разделились.

Политтехнолог Андрей Перла попробовал воссоздать ход мыслей людей, принимавших решение о проведении голосования именно 1 июля: «Поскольку голосование не состоялось в апреле из-за коронавируса, то теперь, когда оно таки состоится, люди воспримут это как окончательную победу над серьезной болезнью, – считает он. – Тогда запретили гулять, сейчас разрешили гулять, тогда закрыли магазины, теперь открыли магазины. Мы возвращаемся к нормальным условиям жизни. Это символично, тем более что карантин отчасти ограничивал некоторые конституционные свободы, например, свободу передвижения. Конечно, юристы могут объяснить, что в условиях ЧС ради обеспечения безопасности граждан это допустимо, но суть не в этом. Суть в том, что была ЧС, были ограничения, а теперь их не будет. И первое, что происходит, – в повестку возвращается Конституция, и мы начинаем говорить о ней и перестаем говорить о болячках. Отмечу, что большая часть ограничений были избыточными, и люди их считали избыточными. Им мешали купить новые ботинки, как будто при покупке ботинок можно заразиться скорее, чем при покупке пакета молока. Теперь снова можно купить ботинки – какое счастье! Уф, наконец-то. Да, снижение уровня жизни вызывает раздражение, а де-факто голосование по поправкам – это референдум о доверии Путину. Но именно поэтому его и нельзя было проводить до того, как ограничительные меры были отменены. А тут – вернулась нормальная жизнь, денег опять же на детей подкинули. Большинство испытывает позитив от того, что стало не все хорошо – нет, у нас далеко не все хорошо – но возвращается нормальная жизнь. «Надо сказать Путину, что он опять молодец – ну пойдем, скажем».

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что выбор даты 1 июля обусловлен, в первую очередь, эпидемиологической ситуацией. «Главное – минимизировать риск заражения. Ранее медики говорили, что летом риск заболеть идет вниз, и сама процедура выстроена так, чтобы минимизировать риск. С точки зрения электоральности – сложнее мобилизовать людей летом, но, с другой стороны, сейчас предоставляется расширенные возможности. Это и голосование в течение нескольких дней, и дистанционное голосование. Думаю, это позволит обеспечить достаточно высокую явку, и барьер в 50 % будет преодолен, – прогнозирует Минченко. – А вот как именно люди проголосуют – сложно сказать. Впереди еще целый месяц агитации, будут работать и те, кто за поправки, и те, кто против. Человек, который уже сегодня назовет вам конкретную цифру, безответственный человек, потому что результат любой кампании – это совокупность очень многих факторов».

Политолог Константин Калачев заявил, что сейчас все приготовления власти носят манипулятивный характер, и лично у него есть большие сомнения в честности и прозрачности процедуры, а также в легитимности будущих результатов. По мнению Калачева, параду Победы здесь отводится роль некой точки подъема, он призван напомнить гражданам об истории, о предках, о патриотизме. При этом эксперт считает, что никакой реальной мотивации идти на это голосование у избирателей нет, и если будет объявлено о высокой явке и подавляющем большинстве голосов за поправки – люди в это не поверят. «А когда, оставшись без денег, без работы, без перспектив, человек вспомнит, что у него есть только голос, и тот украли, – тогда даже самый маленький человек выйдет на митинг против этой власти», – заявил Калачев. Он также написал на своей странице в соцсети, что намерен организовать оргкомитет людей, голосующих против поправок. «Моя позиция в том, что власть может купить твой голос, но не может украсть. А если может украсть, несите новую», – пояснил Калачев.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 02.06.20

В Свердловской области похолодает до -2. / Не более 12 человек в час и санитарный набор в подарок: как будет проходить голосование за поправки в Конституцию РФ. / В главной больнице области карантин в 18 отделениях – военные начали дезинфекцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»