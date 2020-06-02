Суд наказал «Красное и Белое» за коронавирусные нарушения

Только что Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение по административному делу ООО «Лабиринт-Екатеринбург» – это юрлицо, представляющее магазины алкомаркета «Красное и Белое». Роспотребнадзор требовал закрыть алкомаркеты на улицах Трактористов, Самолетной, Щербакова, Бисертская, Дорожная, Бородина. Однако суд решил, что за нарушение требований эпиднадзора достаточно будет выплатить штраф в 400 тысяч рублей.

Сегодня в ходе процесса представители сети ответили на претензии надзорного органа. Санврачи, например, указали на использование ртутных градусников вместо бесконтактных, отсутствие дезсредств в туалетах, инструкции по применению антисептиков и другие нарушения. Защита указала, что туалеты не общественное место, в одном из магазинов проверку проводило неуполномоченное лицо, в другом – не представлены доказательства совершения правонарушения, сразу в нескольких случаях – не зафиксировано, на каком именно объекте было правонарушение. Где-то не были отобраны пробы, где-то – не доказано, что нарушение ведет к распространению инфекции. А еще, проверку Роспотребнадзор проводил, чтобы найти заболевших. Их в компании-ответчике не было, все здоровы – но представитель обвинения об этом даже не знал.

Напомним, коронавирус подхватили 180 сотрудников «Красного и Белого». Ранее в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга рассмотрели аналогичное дело в отношении склада алкомаркета. Его закрывать не стали, юрлицо заплатит штраф в 450 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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