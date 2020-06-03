В селе Мелкозерово нашли черную речку из битума (ВИДЕО)

Жители села Мелкозерово Алапаевского района нашли в лесу место, где неизвестные сливают странную черную субстанцию. Обнаружили подозрительную жидкость 27 мая возле дороги, которая ведет к карьерам. Александра рассказала «Новому Дню», что когда она приехала, вещество было еще теплым и постепенно застывало. По ее предположению, это битум, который смешан с отработанным машинным маслом либо другими нефтяными продуктами.

Река из нефтепродуктов

«Там видно, что подъезд есть. Кто-то сливал эту жидкость. Вчера деревья уже погибли – там листва повяла. Хороший вред принесли природе, видимо», – говорит она.

После появления видео в социальных сетях инцидентом заинтересовалась прокуратура.

«Свердловская природоохранная прокуратура проводит проверку. Проводятся надзорные мероприятия, устанавливаются лица, которую могли разлить данную жидкость. Также будет оценено, какой вред был причинен окружающей среде», – прокомментировала «Новому Дню» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Село Мелкозерово, Владислав Тринько, Антон Отман

Село Мелкозерово. Другие новости 03.06.20

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