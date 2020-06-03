Жительницу Березовского обвиняют в убийстве гостя из-за обидного слова

В Березовском 35-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве мужчины, который пришел к ней в гости.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в минувшую субботу, 30 мая, в квартире обвиняемой на улице Анучина.

По версии следствия, хозяйка и гость повздорили, и женщина ударила мужчину кухонным ножом в грудь. Обвиняемая заключена под стражу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что в тот роковой день в гости к обвиняемой пришли двое знакомых – мужчина и женщина, принесли с собой алкоголь. «В ходе застолья произошёл конфликт, во время которого мужчина оскорбил и толкнул даму, назвав её «женщиной с пониженной социальной ответственностью». Именно это выражение и оказалось для гражданина роковым. Хозяйка не стерпела высказывания в свой адрес и одним ударом ножа высказала своё мнение о том, что она думает по этому поводу. Мужчина от полученного ранения скончался на месте», – рассказал Горелых.

Березовский, Елена Владимирова

Березовский. Другие новости 03.06.20

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