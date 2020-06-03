Прокуроры написали восьмистраничную анонимную жалобу на свое начальство и отправили генпрокурору Краснову

В Екатеринбурге работники прокуратуры распространили по СМИ открытое обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова. В нем сотрудники надзорного ведомства жалуются на свою начальницу Светлану Кузнецову, которая, если верить письму, создала в коллективе «многолетнюю психотравмирующую нерабочую обстановку». Поводом для написания восьмистраничного послания стало рабочее совещание в конце мая, на котором Кузнецова «устроила публичное унижение одного из оперативных работников за мелкое нарушение (утерю обращения, поступившего по интернету, позже заново распечатанного и проверенного)». «Прокурор города Екатеринбурга устроила травлю оперативных работников. Разговаривает с нами исключительно на повышенных тонах, нередко высказывая оскорбления, в том числе в присутствии других работников, сотрудников поднадзорных органов, и даже членов ее семьи, которые постоянно находятся в ее кабинете, перебирают, подшивают официальные рабочие документы, в том числе кадровые документы. Ей совершены последовательные умышленные действия по понуждению сначала одного из работников, а потом всего коллектива к увольнению», – говорится в письме.

Авторы жалобы приложили аудио встречи с начальницей – с собственными комментариями. На записи предположительно Светлана Кузнецова отчитывает кого-то из подчиненных, действительно несколько повышая голос, за потерянную жалобу, работы по которой не было месяц. «Весь коллектив знает о том, что вы утратили жалобу. Вы месяц ходили и врали мне, врали мне о том, что вы что-то там формируете какую-то супер-пупер надзорку. 30 апреля вы пишите объяснение, согласно которому вы потеряли жалобу. Сегодня 26 число, прошло 27 дней с момента, когда вы все-таки изъявили желание мне сказать правду об утрате жалобы. Вы до сегодняшнего дня ее не восстановили и проверку по ней не провели. Вы 27 дней чем занимались? Я вам задаю конкретный вопрос. Вы вот это, выведенное вам девочками еще 30 апреля, каким числом планировали это зарегистрировать? Вы полагаете, что я буду год ждать, когда вы отсюда уйдете? Вы полагаете, что вот при таком отношении к работе. Ладно, вы потеряли жалобу, вы выявили данный факт, вам 30 апреля метнуться, восстановить и начать проверку что мешало? Вы же хотите, чтобы я по-человечески к вам обращалась? Я долго по-человечески к вам обращалась, до 30 апреля чуть ли не улюлюкала и не сюсюкала с вами. 30 апреля, когда я выявила, что вы в течение всего апреля мне лгали, глядя мне в глаза, я в течение практически всего мая наблюдаю, как вы обещанное слово «Это в последний раз»… Как вы реабилитировались? Что-нибудь ответьте коллективу», – распекает подчиненную Кузнецова.

В ходе монолога она советует сотруднице или уволиться, или найти другую работу в другом подразделении: «Поклонитесь в ножки и скажите: «Заберите меня у этой стервы Кузнецовой».

Авторы письма сообщают, что «в речи при обращении к подчиненным работникам применяются вульгарные фразы, оскорбления, неприличные для руководителя выражения», а «вместо формирования благоприятного морально-психологического климата Кузнецова устраивает властную публично-пренебрежительную базарную ругань». Они просят дать оценку действиям своей начальницы, которые сами расценивают как «грубейшие факты нарушения Кузнецовой С.В. норм трудового законодательства и умышленного систематического понуждения оперативных работников к увольнению, несмотря на то, что нашим работодателем она не является». Авторы жалобы также обвиняют ее в шантаже, понуждении к увольнению и моральном давлении.

В конце письма Краснова просят организовать служебную проверку в отношении Светланы Кузнецовой, привлечь ее к административной и дисциплинарной ответственности и заставить публично извиняться.

Сама Светлана Кузнецова в разговоре с «Новым Днем» отказалась давать какие-либо комментарии по поводу анонимки. Пресс-служба областной прокуратуры недоступна для комментариев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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