Лжесоцработники украли у стариков 500 тысяч под предлогом доставки продуктов (ФОТО)

Екатеринбургская полиция ищет мужчину и женщину, которые, представившись социальными работнками, украли у пожилой супружеской пары 500 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, вчера в полицию обратился мужчина, рассказавший, что его родителей ограбили мошенники. По его словам, 2 июня вечером его матери 1937 г.р. позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей органов соцзащиты. Женщина сказала, что пенсионерам положена помощь – продуктовый набор (21 килограмм) и попросила сообщить свои данные, в том числе адрес проживания. Через час домой к пенсионерам приехали незнакомые мужчина и женщина. После проникновения в жилище преступники попросили написать заявление на предоставление материальной помощи. При этом один из визитеров контролировал супругов, а женщина отошла в другую комнату якобы взять стул. За пять минут она сумела найти в шкафу спрятанные деньги, которые пенсионеры откладывали на похороны. После ухода злоумышленников супруги обнаружили пропажу, но было уже поздно.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации (Кража в крупном размере).Подозреваемые, приходившие к пенсионерам, попали на записи камер наблюдения. Полицейские просят всех, кто может опознать данных лиц, сообщать в органы внутренних дел по телефону 356-42-02 либо по линии 02.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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