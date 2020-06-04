На Урале пожарные спасли лосенка, угодившего в яму с грязью (ФОТО)

В городе Талице пожарным из местной части пришлось спасать маленького лося, угодившего канаву, наполненную жидкой грязью. Сообщение поступило от инспектора по охране животного мира.

Пожарным помогали представители местного общества охотников и рыболовов. Операция длилась около часа – лосенка доставали из глубокой ямы с помощью веревки. Тот почти не сопротивлялся, потому что был сильно напуган и утомлен. Животное не пострадало. Его осмотрели и отпустили в лес.

Екатеринбург, Елена Сычева

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