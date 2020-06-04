Отец, не платящий алименты, присвоил «путинские» 10 тысяч на ребенка

В Свердловской области начались случаи, когда выплаты на детей от 3 до 16 лет получают граждане, которые никак не участвуют в их воспитании.

Как рассказал «Новому Дню» юрист Руслан Камалетдинов, к нему обратилась жительница Екатеринбурга, которая осталась без выплаты на ребенка, потому что первым заявку на получение денег успел подать отец сына, ее бывший муж («путинские» 10 тысяч он оставил себе). При этом он в воспитании ребенка никак не участвует и алименты не платит.

«С точки зрения морали это несправедливо, но пробел в законодательстве позволяет ему это сделать. С точки зрения закона, если отец не лишен родительских прав, он имеет столько же прав на ребенка, сколько мать», – отметил Камалетдинов. Чтобы разрешить эту проблему, нужно разработать какой-то механизм, не позволяющий получать деньги родителям, не принимающим участия в воспитании детей, но так, чтобы это не навредило добросовестным родителям и им не пришлось собирать лишние справки. Как вариант – предложить Пенсионному фонду при получении заявки на эту выплату проверять в службе судебных приставов, не числится ли заявитель в списке алиментщиков.

Отметим, что в соседней Челябинской области над этим вопросом задумались еще в мае. Для предотвращения подобных ситуаций прокурор области направил на имя руководителя регионального отделения ПФ РФ требование проверять, есть ли в отношении заявителей решения судов об уплате алиментов на содержание детей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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