Количество бюджетных мест в колледжах и техникумах Свердловской области увеличили на 4 тысячи

В учреждениях среднего профессионального образования количество бюджетных мест в этом году увеличили на 4 тысячи, такое решение приняло областное министерство образования, поскольку с каждым годом в колледжи и техникумы поступает все больше выпускников школ.

«В средних специальных учреждениях образования дополнительно выделено за счет средств областного бюджета 4 тысячи мест. Выпускники 9-х и 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, могут с 15 июня подавать документы», – рассказал сегодня на пресс-конференции министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

По словам министра, статистика показывает, что с каждым годом количество желающих поступать в колледжи и техникумы растет. Юрий Биктуганов не смог оперативно ответить на вопрос, в каких именно ссузах и на каких направлениях подготовки станет больше бесплатных мест. Он лишь отметил, что решение принималось на основе мониторинга: больше мест получат те образовательные учреждения, у которых большой процент выпускников трудоустраивается на предприятия.

Порядок приема в колледжи и техникуме в этом году не меняется. Есть колледжи, которые принимают по среднему баллу аттестата. А есть такие, в которые требуется сдавать дополнительные испытания – например, колледжи в сфере культуры и спорта.

«Стоимость обучения для платных студентов средне-специальных заведений останется на уровне предыдущих лет», – добавил министр.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

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