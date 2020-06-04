На администратора популярного тагильского паблика хотят завести дело по экстремистской статье

В отношении руководителя популярного паблика «Инцидент Нижний Тагил» Владимира Безрукова собираются возбудить уголовное дело по экстремистской статье. Об этом рассказал сам тагильчанин.

«Сегодня около 10:00 позвонил мужчина из уголовного розыска, спросил, являюсь ли я администратором сообщества «Инцидент Нижний Тагил», и пригласил прийти завтра в главное управление для дачи показаний. Сказал, что на меня поступило заявление за экстремистскую деятельность. Я был шокирован, зная сколько уголовных дел заводят на пустом месте на людей, которые просто не боятся писать правду», – рассказал Владимир.

Безруков не знает, какая именно публикация вызвала интерес к нему со стороны правоохранительных органов. По его словам, жалоба пришла в Роскомнадзор, который уже обратился в полицию и прокуратуру.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

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