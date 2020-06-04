На Среднем Урале продлено предупреждение о заморозках

Уральские метеорологи продлили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Ночью и утром в некоторых районах Свердловской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до – 2 градусов. Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 до +8. Днем будет значительно теплее, и воздух прогреется до 18-23 градусов. Осадков в ближайшие сутки не ожидается, прогнозируется слабый ветер.

К концу недели погода наладится, и уже в воскресенье, 7 июня, в регион придет летняя жара. На территории области ожидается +23…+28 днем, а ночью столбик термометра опустится до +8…+13 градусов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

В Первоуральске главный врач городской больницы покинул свой пост. / На администратора популярного тагильского паблика хотят завести дело по экстремистской статье. / Количество бюджетных мест в колледжах и техникумах Свердловской области увеличили на 4 тысячи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»