Сегодня – день конопли

Народный календарь советует сегодня россиянам заняться посадкой конопли. 5 июня отмечается день Леонтия Конопляника. Именно в этот период на Руси крестьяне высаживали в поле коноплю. «Коноплю в поле сей и на рябину гляди – коли цвет в круги, и конопли долги» – такова была главная примета этого дня.

Это растение, в современном мире объявленное вне закона, для наших предков было одним из важнейших культурных растений, о котором заботились не меньше, чем о картофеле или пшенице. Именно поэтому в народном календаре так много примет, связанных с посадкой и сбором данной культуры. Из нее делали пеньку и перегоняли на конопляное масло. Посадки конопли служили ветрозащитными экранами для других сельскохозяйственных культур. Кроме того, коноплю использовали и в медицинских целях, при невралгиях, мигрени, эпилепсии, нарушении сна и как обезболивающее средство.

Кстати, некоторые исследователи Библии утверждают, что Иисус Христос и его апостолы использовали это растение при лечении кожных и глазных заболеваний. А увидеть коноплю во сне – очень хороша примета, означающая, что тебя ждет успех во всех делах.

В современном мире отношение к конопле далеко не такое трепетное, более того, она объявлена вне закона. Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за производство, хранение, перевозку и сбыт наркотиков по 228 статье. В зависимости от тяжести совершенного преступления, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков может получить срок до 20 лет лишения свободы.

Июнь 05, Елена Васильева

Июнь 05. Другие новости 04.06.20

«Мы улыбнулись друг другу через маски» – на Урале юный Ромео ждет свою любовь на станции метро (ВИДЕО). / В Екатеринбурге вывели из эксплуатации устаревшую ТЭЦ, переключив тепловую нагрузку на современную Академическую ТЭЦ (ВИДЕО). / Нижний Тагил получит 7 миллиардов рублей от ЕВРАЗа на развитие инфраструктуры и культурных центров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»