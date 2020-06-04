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Четверг, 4 июня 2020, 15:17 мск

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СК проверяет обстоятельства гибели екатеринбургской студентки, упавшей с 16-го этажа

Фото из архива

На Сиреневом бульваре у жилой высотки сегодня было обнаружено тело молодой девушки, упавшей с высоты. Жильцы дома рассказали, что на общем балконе 16-го этажа нашли табурет. Очевидцы предполагают, что девушка могла упасть с него, сообщает интернет-издание «Лампа». Погибшая училась на втором курсе медицинского колледжа.

В следственном комитете «Новому Дню» сообщили, что следственный отдел Кировского района проводит проверку этого инцидента. Возраста погибшей в ведомстве не называют.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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