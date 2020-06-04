Суд отправил живодера, выбросившего собаку из окна, в психлечебницу на принудительное лечение

В Екатеринбурге 33-летний местный житель отправится в психиатрическую лечебницу – так решил суд. Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в конце 2018 года мужчина схватил свою собачку по кличке Гуффи и выбросил ее в окно. Животное разбилось насмерть, а на владельца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ.

Во время расследования была проведена экспертиза, которая показала, что мужчина страдает психическим расстройством, а потому во время издевательства над собакой «не мог понимать значения своих действий и руководить ими». Врачи порекомендовали применить к нему принудительные меры медицинского характера. В итоге мировой судья судебного участка № 9 Верх-Исетского района отправил екатеринбуржца на лечение в стационар психиатрической больницы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.20

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